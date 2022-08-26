تامر حسني يؤدي مناسك العمرة قبل ساعات من حفله بجدة: «دعيت من قلبي»

أدى الفنان تامر حسني، مناسك العمرة بأراضي المملكة العربية السعودية، بصحبة مجموعة من أصدقائه، وذلك قبل ساعات من إحيائه حفلًا غنائيًا في مدينة جدة مساء اليوم الجمعة، وذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ونشر «حسني»، مجموعة من الصورة له وهو يرتدي ملابس الإحرام، وحوله مجموعة من أصدقائه وفريق العمل، وتأكيده أنه قام بالدعاء لجمهوره ومتابعيه، خصوصًا وأنه يعتبر الجميع من أسرته وعائلته.

تامر حسني بملابس الإحرام

وكتب تامر حسني، عبر حسابه بـ«إنستجرام» قائلًا: «ربنا كرمني وعملت عُمرة مع أصدقاء عمري، وبجد من جوه قلبي دعيت لكم كثير، دعاء الأهل لأنكم فعلاً أهلي وأصحابي وعِشرة عمري».

واختتم كلماته بالدعاء لمتابعيه قائلا: «ربنا يحقق لكم كل أمنياتكم وتوصلوا لكل أحلامكم وربنا يتقبل دعائي لكم جميعًا إنتم وكل الناس يارب، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله».

تمار حسني يحيي حفلًا غنائيًا مساء اليوم في جدة

ويقوم تامر حسني، بإحياء حفلًا غنائيًا، مساء اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية، والمقرر أن يبدأ في الساعة 9 من مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية، ويستمر حتى الساعة الواحدة من صباح يوم السبت.

ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته الجديدة والقديمة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ونسبة مشاهدة واسعة عبر موقع «يوتيوب»، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

وقدم تامر حسني، في موسم أفلام 2022 فيلم «بحبك»، والذي حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، ويخوض من خلال تجربة الإخراج وكتابة السيناريو، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت إسماعيل تيخا.