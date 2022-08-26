باكستان تعلن حالة الطوارئ بعد تضرر الملايين جراء الفيضانات

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد تضرر ملايين الأشخاص بالفيضانات، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

فيضانات وتضرر الملايين

وتضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات في باكستان، وقتل المئات، وأعلنت الحكومة حالة طوارئ وطنية، وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن أكثر من 900 شخص لقوا مصرعهم منذ يونيو حزيران بينهم 34 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفي بلدة سكور القديمة في مقاطعة السند الجنوبية، تصطف الخيام البالية في الشوارع ، حيث يبحث الناس عن مأوى.

المياه تغمر شوارع باكستان

وغمرت المياه الشوارع الباكستانية وتناثرت النفايات البلاستيكية من أنابيب الصرف الصحي وتجمعت برك كبيرة من المياه المتسخة، ما أدى إلى إبطاء أي تصريف ويشعر السكان بالقلق من أن المياه الراكدة ستجلب معها الأمراض التي تنقلها المياه.