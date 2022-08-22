مصرع 777 شخصا في باكستان جراء الفيضانات خلال شهرين

أعلنت وكالة «أسيوشتد برس» الأمر يكية، نقلا عن مسؤولين باكستانيين، اليوم، مصرع نحو 777 شخصا في باكستان، جراء الفيضانات، خلال شهرين، بحسب ما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

أمطار غزيرة وفيضانات

وهطل على باكستان أكثر من 95% من إجمالي هطول الأمطار الموسمية العادي، وتستمر الأمطار الغزيرة في السقوط.

ويشار إلى أنّه منذ بداية الرياح الموسمية في منتصف يونيو من هذا العام، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار المنازل والفيضانات والانهيارات الطينية والانهيارات الأرضية، وتسبب ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في البحيرات الجليدية.

كما أدى هطول الأمطار إلى زيادة مستويات الأنهار، وكشفت الصور التي قدمها مركز الأمم المتحدة الساتلي يونوسات في 15 أغسطس عن غمر 1550 كيلومتر مربع من الأراضي في بلوشستان والسند، مع احتمال تعرض 410.000 شخص للفيضانات بالقرب من نهر السند وروافده.