الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة والرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث شهدنا في منتصف الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة، مع استمرار في ارتفاع نسبة الرطوبة، لكن اليوم وغدًا تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

نتأثر بامتداد كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، مع دينا شرف: «نتأثر بامتداد كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، ونتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مداراليوم، ويؤدي إلى حبس جزء من أشعة الشمس، ويحد من تأثيرها».

الأجواء شديدة الحرارة رطبة على جنوب الصعيد

وتابعت: «إحساسنا بالطقس خلال فترات النهار حار رطب على شمال البلاد مرورا بالسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتظل الأجواء شديدة الحرارة رطبة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «مع فترات المساء ودخول ساعات المغرب والساعات الأولى من الليل فإن هناك نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وسرعات الرياح بين 30 و40 كم في الساعة، وهو ما يقلل إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة».