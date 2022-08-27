آخر إجازتين رسميتين بأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص في عام 2022

من الامتيازات التي منحتها قوانين العمل للعمالة المصرية في القطاعين الحكومي والخاص، منحهم إجازات رسمية بأجر مدفوع بسبب المناسبات الوطنية والدينية التي يقررها مجلس الوزراء، واعتاد الموظفون على قرارات تصدر من رئيس مجلس الوزراء بحصولهم على العديد من الإجازات، مثل إجازات الأعياد الدينية للمسلمين والمسيحيين، وإجازات المناسبات الوطنية والقومية مثل ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، وإجازات بسبب مناسبات اجتماعية مثل عيد العمال وشم النسيم.

إجازات رسمية مدفوعة الأجر متبقية في 2022

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر المتبقية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، خلال عام 2022، وذلك وفقا لما نصت عليه قوانين العمل المعمول بها، ووفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في شأن هذه الإجازات وعدد الأيام سواء كانت يوما واحدا أو أكثر.

وستكون أولى الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر المتبقية في عام 2022، وهي إجازة 6 أكتوبر التي يحصل عليها العاملون بمناسبة حلول الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر 1973، وستكون يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل، وهي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع

أما الإجازة الثانية والأخيرة المتبقية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في عام 2022 فهي إجازة المولد النبوي، ويحصل عليها العاملون بمناسبة حلول ذكرى المولدي النبوي الشريف، وستكون يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، وقد يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 13 أكتوبر، حال قرر رئيس مجلس الوزراء ذلك، وفقا للقرار السابق لرئيس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تتصادف مع أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، أو يتم إقرار يوم السبت هو الإجازة الرسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يذكر أن المصريين حصلوا خلال عام 2022 على 18 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدأت بيوم 7 يناير 2022 بمناسبة أعياد الميلاد، وسيكون آخرها يوم السبت 8 أكتوبر 2022 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.