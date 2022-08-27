استشاري تخطيط عمراني: شكل قرى مصر سيتختلف بعد انتهاء مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني، إنّ أول ما يتم العمل على توفيره في مبادرة حياة كريمة هو المأوى والمسكن، لتجنب المشكلات الصحية والنفسية للأهالي، لأن «مشكلات المسكن تؤثر على المجتمع وترفع المعدلات الإجرامية».

تحسين المنزل يؤدي إلى تحسين صحة المواطن

وأضاف استشاري التخطيط العمراني في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «تحسين المنزل يؤدي إلى تحسين صحة المواطن، ويجعله يعيش في مناطق أكثر أمانًا، كما أن تحسين السكن من ضمن العناصر الرئيسة في المبادرة الرئاسية، وتكلفته عالية حيث تقدر بنحو 20% من التمويل».

الشكل العمراني لقرى مصر سيختلف بعد انتهاء مبادرة حياة كريمة

وتابع استشاري التخطيط العمراني: «يتم العمل أيضًا على تحسين الطرق المحلية والبنية التحتية، وعمومًا، فإن الشكل العمراني لقرى مصر سيختلف بعد انتهاء مبادرة حياة كريمة»، مشددًا على أن البداية كانت أصعب مراحل حياة كريمة، لكن جرى التعامل مع هذه المشكلة بتوفير قواعد البيانات، كما كان التمويل من أصعب الملفات أيضًا وبخاصة أن مصر مرت بثورتين، بالإضافة إلى الظروف التي يعانيها العالم.