حياة كريمة خلال أسبوع.. قوافل طبية وبيطرية في الوجهين البحري والقبلي

تحرص المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على تحسين أوضاع المواطن المصري والارتقاء بحياته في مختلف المحافظات والقرى، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى والنجوع الأكثر فقرا والأشد احتياجا، فتتعاون المؤسسة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة من أجل الارتقاء بمختلف الجوانب الحياتية المحيطة بالمواطن، كالجانب الصحي أو الجانب الخدمي أو التعليمي.

حياة كريمة تهتم بصحة الإنسان والحيوان

وشهدت المحافظات خلال هذا الأسبوع إنجاز العديد من المشاريع التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ففي يوم الجمعة 19 أغسطس، شهدت محافظة الجيزة انطلاق قافلة طبية تابعة للمؤسسة، بالتعاون مع وزارة الصحة، تحديدا في مركز منشأة القناطر بقرية وردان، والتي احتوت على عدد من التخصصات الطبية المختلفة، والتي بلغ عددها 6 تخصصات طبية، استفاد منها 968 مواطنا تم الكشف عليهم، استمرت القافلة تقدم خدماتها لأهالي المركز على مدار يومي 19 و20 من أغسطس.

ولم تقتصر أعمال «حياة كريمة» في يوم 20 أغسطس على قافلة محافظة الجيزة فقط، فشهدت محافظة المنوفية انطلاق قافلة بيطرية علاجية، والتي جاءت بالتعاون بين الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، كان ذلك لأهالي مركز الباجور قرية سبك الضحاك، والتي تم خلالها علاج ومتابعة 325 حالة من الماشية، و200 حالة من الطيور، إضافة إلى ندوة الإرشاد الزراعي التي تمت للمواطنين، وتم خلالها إرشاد 188 مزارع.

حياة كريمة في المنوفية

ولم تتوقف مبادرات «حياة كريمة» في محافظة المنوفية إلى هنا، حيث تم في يوم 21 أغسطس لإطلاق من القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في مركز الباجور قرية سبك الضحاك، والتي كانت بالتعاون مع جامعة السادات، والتي ضمت 3 تخصصات طبية مختلفة، وتم من خلالها الكشف على 326 مواطن.

ولم تقتصر خدمات تلك القافلة على الجانب الطبي والعلاجي فقط، بل نظمت أيضا مشروعا تنمويا، استفاد منه 433 مواطنا من أهالي القرية.

كما تم إطلاق قافلة طبية أخرى، جاءت بالتعاون بين المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» وجامعة السادات، وضمت تخصصات طبية مختلفة بلغ عددها 5 تخصصات، استفاد منها 240 مواطنا تم الكشف عليهم في مركز قويسنا قرية شمنديل.

قافلة بيطرية في الغربية

وشهد يوم 22 أغسطس نشاطا موسعا من مؤسسة «حياة كريمة»، حيث تم في نفس اليوم إطلاق قافلة طبية وقافلة بيطرية في محافظة الغربية مركز السنطة قرية كفر كلا الباب، بالتعاون بين المؤسسة وجامعة طنطا.

وضمت القافلة الطبية 12 تخصصا طبيا لخدمة الأهالي هناك، أما القافلة البيطرية قامت بعلاج 868 رأس ماشية و650 طائرا، مع رش لجميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

وفي يوم 24 أغسطس، نالت محافظة قنا نصيبها من القوافل الطبية، حيث تم إطلاق قافلة طبية بمركز أبو تشت قرية الزرايب، بالتعاون بين المؤسسة وجامعة جنوب الوادي، وشملت 8 تخصصات طبية مختلفة، وتم من خلالها الكشف على 365 حالة، فضلا عن قافلة محو أمية وتعليم للكبار، وحملة توعية لمكافحة الإدمان، وندوة إرشاد زراعي لمناقشة مشاكل قصب السكر والتغذية السليمة للدواجن.