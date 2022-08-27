أمين سر التحالف الوطني: قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقراً والأشد احتياجاً بالتعاون مع «حياة كريمة»

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إنه تم إعداد قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقراً والأشد احتياجاً بالتعاون مع «حياة كريمة». وأضافت «طلعت» فى حوار لـ«الوطن» أن تمويل برامج التحالف ذاتى بالكامل، والجميع يلتزم بأقصى ضوابط الحوكمة فى تنفيذ اختيار المستحقين وتنظيم آليات التنفيذ.. وإلى نص الحوار:

كيف شارك التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وبرامج الحماية الاجتماعية؟

- التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى شارك بشكل أساسى فى خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وبرامج الحماية الاجتماعية، من خلال عدة حزم وإجراءات، فقد أعد التحالف قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقراً والأشد احتياجاً، جمعتها الفرق الميدانية لمؤسسة «حياة كريمة» المنتشرة فى جميع القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، والتى ثبتت حاجتها إلى الدعم النقدى، على سبيل المثال العمالة الموسمية المتضررة من الظروف الاقتصادية، فضلاً عن تقديم الدعم النقدى والمواد الغذائية بشكل متواصل، ومستمر، بالإضافة إلى تقديم العديد من حملات التوعية فى القرى نظراً لانخفاض مستوى الوعى بها.

وقعنا بروتوكولاً لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»

ماذا عن توقيع البروتوكول فى الوقت الحالى؟

- توقيع بروتوكول التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يأتى انطلاقاً من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2022 عاماً للمجتمع المدنى، وإيماناً بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية التى اتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ مطلع عام 2015، ودعماً لرسالة وميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلى من أجل تحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمعات المحلية فى مختلف مجالات التنمية.

د. نهى طلعت: تمويل برامجنا ذاتي ونلتزم بضوابط الحوكمة في اختيار المستحقين

ما الهدف الأساسى من تشكيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؟

- يعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إحدى مبادرات القيادة السياسية، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصرى، من خلال عدد من الأنشطة والمساعدات، التى يقدمها التحالف، التى تسهم فى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، ويستهدف التحالف الوطنى اقتلاع الفقر من جذوره، والتخفيف عن المواطن المصرى، وكانت بداية انطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يوم 13 مارس 2022، ويشارك فيه العديد من الجهات المختلفة، التى بلغ عددها 24 جمعية ومؤسسة أهلية، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومؤسسة «حياة كريمة»، وغيرها من المؤسسات، التى تشارك التحالف الوطنى فى أدواره التنموية، التى تعمل على تحسين أحوال المواطن المصرى.

ما جهود التحالف ضمن الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية؟

- وقع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار الحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية، بهدف رفع أعداد الأسر المغطاة بمظلة الدعم النقدى ضمن «تكافل وكرامة» الذى تنفذه «التضامن»، ليصل إلى 5 ملايين أسرة، تشمل 22 مليون مواطن، من خلال إدراج 900 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط، ويستفيد 420 ألف أسرة من الدعم المادى، فيما تستفيد 180 ألف أسرة من الدعم الغذائى، من خلال توزيع صناديق المواد الغذائية، التى توزع على الأسر الأكثر فقراً، لمواجهة الآثار الاقتصادية الراهنة، والتخفيف من أعباء الحياة، واهتم التحالف بوضع قاعدة بيانات مجمعة من الجمعيات والمؤسسات إضافة للبيانات المتاحة من الرقابة الإدارية، بحصر الأسر التى ليس لديها أى نوع من أنواع الدعم النقدى الثابت.

ما مصادر دعم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؟

- الدعم سيكون من خلال تمويل ذاتى كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء بالتحالف، ويلتزم بأقصى ضوابط الحوكمة فى تنفيذ جميع خطط التحالف فى هذا الشأن، بدءاً من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، انتهاء برصد التحسن الذى يطرأ فى أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين، من خلال قاعدة البيانات الاستثنائية للتحالف، التى يتم تحديثها بشكل دورى من خلال متطوعى الرصد الميدانى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذين تجاوز عددهم الـ50 ألف متطوع جنباً إلى جنب مع متطوعى أعضاء التحالف وكذلك الجمعيات القاعدية.

الحماية الاستثنائية

جهود التحالف الوطنى قائمة، وجميع أوجه الدعم التى يقدمها التحالف الوطنى المتمثلة فى تقديم الدعم العينى بأشكال مساعدات اجتماعية مختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج، ومشروعات التمكين الاقتصادى، ما زالت مستمرة فى طريقها دون توقف، لكن أُلحق بها إجراءات الحماية الاستثنائية الجديدة، وستدخل الحزم الجديدة حيز التنفيذ خلال أيام.