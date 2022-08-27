«حياة كريمة».. مبادرة رئاسية لتحسين جودة حياة 55 مليون مواطن مصري

تغيير واقع حياة 55 مليون مواطن مصرى هو شعار المرحلة الذى ترفعه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أو مشروع القرن كما يطلق عليه الخبراء، الذى أطلقه الرئيس السيسى لتوفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية لأكثر من 58% من المواطنين فى الريف، بعدما وضعت المبادرة الجانب الإنسانى فى المقام الأول، فالأمر ليس فقط إقامة مشروعات لتحسين واقع الحياة، ولكنه تغيير واقع الأسر الأشد فقراً، فى جميع مناحى الحياة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق البرامج التى تتضمنها استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وصولاً لتحقيق المستهدفات من هذه الاستراتيجية، إلى جانب تنفيذ المزيد من الحملات والبرامج التوعوية التى من شأنها رفع وعى المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، انطلاقاً من حرص الدولة على تحقيق رؤية القيادة السياسية التى تهدف إلى الاستقرار والحماية الاجتماعية للمجتمع بمختلف فئاته، والتى جاءت متمثلة فى التوجيهات الدائمة بتبنى سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تشهدها مصر.

هدم وإعادة إعمار 77 ألف منزل وترميم 123 ألفاً ضمن «حياة كريمة»

وأكدت وزارة التضامن أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتواءم مع ما تقوم به الدولة فى برنامجى تنمية الصعيد وتنمية المناطق الريفية، وأن القرى المستهدفة من كل هذه البرامج تزيد على 2100 قرية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على قرى الصعيد بصفتها الأكثر فقراً، طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة إلى أن تدخلات الحماية الاجتماعية فى برنامج «حياة كريمة» استهدفت نحو 500 ألف أسرة فى قرى «حياة كريمة»، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية فى المراحل السابقة لبرنامج «حياة كريمة»، بما يشمل هدم منازل متهالكة وإعادة إعمارها، أو مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحى إلى المنازل وبناء أسقف، وغيرها من إصلاحات البنية التحتية.

وتقوم المبادرة بدراسة حال الوضع السكنى لمنازل بعض الأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقراً لتحديد المنازل المتهالكة التى تحتاج لإعادة ترميم، وقد وصل عدد هذه المنازل إلى 123 ألف منزل مستهدف للتطوير، فضلاً عن التوسع فى خدمات الطفولة المبكرة، فتم دعم 52 ألف أم وأطفالهن تحت مظلة برنامج «الألف يوم الأولى فى حياة الطفل»، ومدهم بحزمة إضافية من النقاط على بطاقات التموين، هذا إلى جانب تطوير كفاءة وإنشاء 380 حضانة للأطفال فى الفئة العمرية (0-4) سنوات والتوسع فى إنشاء حضانات الأطفال ذوى الإعاقة، كما تم حصر الحضانات فى قرى «حياة كريمة» ووصل عددها إلى 9050 حضانة، والعمل على مساعدة ترخيص الحضانات غير المرخصة.

«السعيد»: نسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكانى

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فبراير 2022، بدأ تنفيذه فعلياً فى 1 يوليو 2022، ويستهدف خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهى 1580 قرية، تابعة لـ52 مركزاً، فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى.