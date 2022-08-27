رابط تقليل الاغتراب 2022.. 4 خطوات إلكترونية بضوابط وشروط محددة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط تقليل الاغتراب 2022، موضحة إتاحة هذه الميزة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية بدءًا من اليوم السبت الموافق 27 أغسطس حتى 31 من نفس الشهر.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني وتقليل الاغتراب هي الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، ومعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

خطوات تقليل الاغتراب 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على رابط خدمات تنسيق الثانوية العامة وبه رابط تقليل الاغتراب.

- يدخل الطالب رقم الجلوس.

- يكتب الطالب الرقم السري الخاص به.

وأجابت الوزارة على التساؤل الخاص بكيفية معرفة الكلية المُرشح لها الطالب بشكل نهائي، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية، لافته إلى نسبة تقليل الاغتراب بالجامعات هي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

قواعد تقليل الاغتراب

وبالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول الانتظام والانتساب الموجه فيتم مراعاة الآتي:

الحالة الأولى:

في حال ترشيح الطالب إلى كلية ما انتظام ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

- إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي رغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه، يتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام الانتظام.

- إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه، يتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام الانتساب الموجه.

الحالة الثانية:

في حال ترشيح الطالب إلى كلية ما انتساب موجه ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، يكون التحويل في هذه الحالة، وفقاً لنظام الانتساب الموجه فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة.