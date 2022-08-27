فتح تحويلات تقليل الاغتراب.. مكتب تنسيق جامعة المنصورة يعلن الشروط

أعلن مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة، أن التحويل وتقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة 2022 متاح الآن ضمن خدمات تنسيق الثانوية العامة «التسجيل مفتوح للمستنفذين والمتخلفين - تقليل الاغتراب مفتوح» على موقع التنسيق الإلكتروني.

مواعيد تقليل الاغتراب 2022

وأوضح مكتب تنسيق جامعة المنصورة، في بيان له أن فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2022 المناظر وغير المناظر لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022 المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالتنسيق وهو: https://tansik.digital.gov.eg/Application/Default.aspx، حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 وذلك طبقا للشروط والقواعد المنظمة.

تقليل الاغتراب 2022 للمرحلتين الأولى والثانية

وذكر أن مرحلة تقليل الاغتراب 2022 «التحويلات» يشمل التحويل بين الكليات من خلال موقع التنسيق الالكتروني وذلك للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانيوة العامة 2022، وذلك لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة وهي 10% وذلك خلال الفترة المحددة ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

الشروط والقواعد المنظمة لتقليل الاغتراب 2022

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط ولا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانيوة العامة

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.