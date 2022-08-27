موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. خلال أيام بعد مرحلة تقليل الاغتراب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2022، سينطلق عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها للطلاب، على أن يتم بعدها مباشرة فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات، موضحة أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات ستستمر في استقبال الطلاب بجميع المحافظات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأوضحت الوزارة ، أن هناك ما يقرب من 65 ألف طالب وطالبة من الناجحين في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة في انتظار بدء موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لتسجيل لرغباتهم، موضحة أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة لحين استكمال باقي أعمال تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة من الدور الثاني، مؤكدة أن هناك العديد من الأماكن الشاغرة لطلاب الشعب المختلفة سواء بالكليات أو المعاهد.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و المشرف على التنسيق، أن أعمال تسجيل الرغبات لمرحل تقليل الاغتراب تسير بصورة هادئة ومنتظم دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الوجود في معامل التنسيق الإلكتروني.

والجدير بالذكر، أن مرحل تقليل الاغتراب تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل 2022، على أن يتم بعدها مباشرة حصر رغبات التحويلات والبدء في التنفيذ وفقًا للنسب والقواعد المحددة في هذا الشأن، على أن يتم الكشف عن نتائجها خلال 48 ساعة من غلق باب التسجيل والتحويلات.