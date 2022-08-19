أسعار القهوة تتراجع لزيادة المعروض العالمي وارتفاع المخزون

تراجعت عقود قهوة أرابيكا الآجلة في تعاملات اليوم لتسجل نحو 2.2 دولار للرطل (450 جرام تقريبا)، بانخفاض من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 2.3 دولار في 12 أغسطس، وسط تراجع المخاوف بشأن شح المعروض، وفقا لمنصة "تريدينج إيكونوميكس".

أشارت أحدث البيانات إلى أن مخزون قهوة "أرابيكا" ارتفع لليوم الثالث إلى 596775 كيسًا في 18 أغسطس، مقابل أدنى مستوى له في 23 عامًا عند 571580 كيسًا.

ارتفاع مخزونات البن الأخضر

كما أظهرت البيانات الصادرة عن جمعية البن الأخضر ارتفاع مخزونات البن الأخضر في الولايات المتحدة لشهر يوليو بنسبة 2.9% على أساس شهري و + 2.5% على أساس سنوي إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات عند 6.223 مليون كيس.

في الوقت نفسه، خففت الأمطار في الأسابيع الأخيرة من مخاوف الجفاف في البرازيل، أكبر منتج في العالم.

ووصلت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات تقريبًا عند 2.6 دولار في أوائل فبراير، ويمكن توقع المزيد من الزخم الصعودي هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم الاستقرار المناخي. وخفضت منظمة البن الدولية توقعاتها للإنتاج العالمي مع الإشارة إلى استهلاك عالمي أكثر قوة.

تداول القهوة عند 2.33 دولار للرطل

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 2.33 دولار للرطل بنهاية هذا الربع، وعند 2.53 في غضون 12 شهرًا، وتعد قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة "إنتركونتيننتال".

وتمثل "أرابيكا" 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل، التي تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم، بينما تنتج دولة كولومبيا إنتاج قهوة "روبوستا" وتمثل النسبة المتبقية البالغة 25%، كما يتم إنتاجها في الغالب في فيتنام، التي تمثل 15% من الإمداد العالمي، وإندونيسيا.

وتشمل قائمة المصدرين الرئيسيين الآخرين كل من بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.