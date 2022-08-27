«مياه سوهاج» تحصل على المستوى الأول في إعداد دراسات السلامة والمأمونية

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الحصول على المستوى الأول في إعداد دراسات سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عن العام 2021 /2022.

تقييم وإدارة المخاطر المحتملة

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بسوهاج، في تصريحات صحفية اليوم، إن منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية، بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية، لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

شهادة الاعتماد ضرورة قصوى

من جانبه، قال الكيميائي منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة القابضة رائدة في مجال إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي، وأن شهادة الاعتماد أصبحت ضرورة قصوى للحفاظ على صحة المجتمع ومتابعة المخاطر المجتمعية، لافتا إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعد حالياً خطط تنفيذية للإجراءات التصحيحية الناجمة عن دراسات المأمونية.

شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي

يذكر أن العديد من محطات مياه الشرب بسوهاج حصلت على شهادة سلامة ومأمونية المياه، ومنها محطة مياه إدفا وأولاد نصير بمركز سوهاج ومحطة مياه المنشأة المرشحة، ومحطة الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالمنشأة، ومحطة مياه المنشأة النقالي، ومحطة أولاد الشيخ المدمجة بدار السلام، ومحطة مياه الكتكاتة النقالي، ومحطة مياه العوامية السطحية بساقلتة.

وتسعى الشركة لحصول كل المحطات على تلك الشهادة، إضافة إلى شهادة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطات المعالجة.