عميد معهد التغذية: مكسبات الطعم تغطي على الطعام الفاسد «فيديو»

قالت الدكتورة جيهان فؤاد استشاري التغذية العلاجية وتغذية الأطفال وعميد المعهد القومي للتغذية، إن الناس يميلون إلى الوجبات السريعة بسبب كثرة الدهون وطعمه الجميل في ظل كثرة مكسبات الطعم.

الدهون وطعام المنزل

وأضافت عميد المعهد القومي للتغذية في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «أي حد بيعمل أكل صحي في البيت الدهون بتاعته مش بتبقى عالية، مكسبات الطعم تمنعنا من معرفة ما إذا كان هذا الطعام فاسدا، وبالتالي يجب أن تهتم الأمهات في المنزل بمكسبات الطعم الطبيعية مثل الحبهان والمستكة والتتبيلات».

مشروعات الأكل مربحة

وتابعت عميد المعهد القومي للتغذية، «انتشار عربات أكل الشوارع أمر خطير جدا، ولكن هناك بعد اجتماعي كبير لهذا الأمر، إذ أننا دولة متوسطة، وإمكانياتنا الاقتصادية قليلة، وبالتالي فإن مشروعات الأكل مربحة، وتكلفة إعداد الطعام في البيت عالية جدا على السيدات الفقيرة والأسهل هو تقديم النقود للأبناء للحصول على الطعام من الخارج».

إلزام محال الوجبات الجاهزة بضوابط

وأشارت «فؤاد» إلى أنها لا تطالب بمنع عربات الأكل في الشوارع، ولكن يجب أن تكون هناك متابعة صلاحية لما تقدمه: «العالم فيه أكل في الشارع، لكن الجانك فود حاجة تانية، في الخارج تم إلزام المحال التي تقدم الوجبات الجاهزة بأن تفصح عن مكونات الأكل والوحدات الحرارية».

وواصلت عميد المعهد القومي للتغذية، «الجانك فود يحتوي على دهون محولة وهو أمر خطير جدا، حيث ترفع معدلات الضغط والسكر والقلب، ومن الممكن أن نحصل الجانك فود على مرة أسبوعيا أو شهريا وليس بشكل مستمر».