إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم السبت، مصابي حادث طريق مطروح، وهم «نادية عبد المنعم حسين»، 45 سنة، من مدينة نصر بالقاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالكوع الأيمن، و«مي وليد صلاح الدين»، 11 سنة من مدينة نصر، مصابة بكدمة وسحجات بالوجه والعين اليسرى واشتباه pc، و«ملك وليد صلاح الدين»، 10 سنوات، من مدينة نصر، مصابة بكدمات متفرقة، و«صلاح وليد صلاح الدين»، 20 سنة، من مدينة نصر، مصاب بسحجات بالكوع الأيمن وكدمات متفرقة.

فحوصات طبية للمصابين

ويتم استكمال الفحوصات الطبية لمصابي حادث مطروح، من الأشعة وعمل التحاليل وتقديم الخدمات الطبية لهم، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور محمد طارق كاسح، مدير المستشفى.

فحص أسباب الحادث

وانتقلت على الفور مباحث الإدارة العامة للمرور قيادة طريق مطروح السلوم الدولي، وشرطة تأمين الطريق إلى موقع الحادث للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير للنيابة، وتحرر محضر بالواقعة.