مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء لعب الكرة بالفيوم.. وحيد والديه ومتزوج حديثا

لم يمر على زواجه سوى أيام قليلة قضاها في سعادة مع عروسه، وسط فرحة أسرته العارمة به نظراً لكونه الابن الوحيد لوالديه، ودّعهم جميعاً وذهب للعب الكرة برفقة أصدقائه في ملعب بقرية مجاورة لقريته، ولم تمر سوى سويعات قليلة، حتى تلقت أسرته اتصالاً هاتفياً يخبرهم بوفاته صعقاً بالكهرباء إثر حدوث ماس كهربائي في المعلب الذي كان يلعب فيه وإصابة الآخرين، فهرعت الأسرة إلى مستشفى الفيوم العام وسط دعوات بأنّ يكون مصاباً ولم يفارق الحياة.

مصرع شاب صعقاً بالكهرباء

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شاب وإصابة آخرين صعقاً بالكهرباء أثناء لعبهم الكرة في أحد الملاعب الخاصة بقرية بني صالح بنطاق مركز الفيوم.

وفاة شاب متزوج حديثاً

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شاب يُدعى محمد جمعة أبوالنور، صعقاً بالكهرباء، ومقيم بقرية زاوية الكرداسة، وتبينّ أنّه وحيد والديه ومتزوج حديثاً.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

صدمة أسرة الشاب

وأصيبت أسرة الشاب بصدمة فور وفاته، خاصة أنّه وحيد والديه، كما أنّه متزوج حديثاً ولم يمر على زواجه سوى أيام قليلة، فيما تقوم الأسرة بإنهاء تصاريح الدفن لاستلام الجثمان وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.