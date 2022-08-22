الكهرباء تصعق طفلا أثناء تغيير لمبة بالفيوم.. أصر يركبها بدل أمه فمات أمامها

ظلام دامس حل فجأة داخل الصالة، بينما باقي المنزل ما يزال مضيئا، بينما كان يجلس الطفل عبد الله محمود، برفقة والدته يتجاذبان أطراف الحديث، فخرج لشراء لمبة بدلا من المحترقة، وحينما عاد أحضرت والدته سُلَم لتصعد عليها وتغير اللمبة، إلا أنّه أصر على تغييرها بنفسه، مؤكداً أنّه رجل كبير، وليس مجرد طفل.

ظل الصغير، يمازح والدته، وما أن أمسك بـ«دواية» اللمبة محاولا فك القديمة لاستبدالها بالجديدة، إلا وصعقته الكهرباء فجأة، فظل يصرخ، بينما حاولت والدته إبعاده عن السلم، لكنها فشلت حتى سقط طفلها جثة هامدة أمام عينيها.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بوفاة طفل صعقاً بالكهرباء، أثناء قيامه بتغيير لمبة محترقة داخل منزله بقرية مطرطارس بنطاق المركز.

الشرطة تعاين جثة الطفل

انتقل على الفور ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة الطفل عبد الله محمود، الذي لقي مصرعه صعقا بالكهرباء، وحوله أسرته تبكي وتنتحب، بينما والدته أصيبت بصدمة وتعالت صرخاتها.

لمبة أنهت حياة عبد الله

قالت أسرة عبد الله، في محضر الشرطة، إنّ لمبة الصالة احترقت، وأثناء محاولة الأم تغييرها، أصر الطفل على استبدالها بنفسه، وبالفعل صعد السلم لتغييرها، لكن حدث ماس كهربائي مفاجئ في دواية اللمبة، وصعقته الكهرباء أمام عين والدته، لتنتهي حياته بصورة مأساوية، ستترك ذكرى مؤلمة لوالدته طوال عمرها.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

تم نقل جثة الطفل عبد الله، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بتسليم جثمان الطفل لذويه عقب إنهاء الكشف الطبي عليه، وعمل تقرير بأسباب الوفاة، وإصدار تصاريح الدفن، لتتمكن أسرته من تشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر أسرته بقرية مطرطارس.

الجميع يعزي أسرة الطفل

وتوجه العشرات من أهالي قرية مطرطارس إلى منزل الطفل، لتقديم واجب العزاء، وتقديم الدعم النفسي لوالدته، داعين لها بالصبر والسلوان على فراق فلذة كبدها، وأن يبارك لها في باقي أبنائها.