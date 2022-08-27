أهالي قرية البرنس بالفيوم يؤدون صلاة الغائب على شخص غرق ولم يجدوا جثته

أدى المئات من أهالي قرية البرنس بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، صلاة الغائب أمس الجمعة، على سيد شحاتة الواحي، وشهرته سيد شحاتة أبو الشيخ، بعدما فقدت أسرته الأمل في العثور على جثته، حيث لقي مصرعه غرقاً أثناء قيامه بصيد الأسماك في رحلة بحرية بمحافظة البحر الأحمر، وأثناء الصيد اختل توازنه وسقط من المركب في المياه، ولم يعثروا على جثته منذ أسبوع وحتى الآن، ما اضطر أسرته وأهالي قريته لأداء صلاة الغائب عليه.

ذهب ليصطاد فغرق

وقال محمد عيد أبو الشيخ، نجل شقيق المتوفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عمه اعتاد الذهاب لرحلات صيد برفقة أصدقائه في البحر الأحمر، إلا أنّه تعرض للغرق خلال رحلته الأخيرة منذ أسبوع، موضحاً أنّ رفقائه أخبروا أسرته التي توجهت إلى هناك للبحث عن جثته، ولكنهم لم يجدوها.

محاولات انتشال الجثة

وأشار «أبو الشيخ» إلى أنّ الغواصين والصيادين بحثوا عن الجثة طوال الأسبوع الماضي ولم يعثروا عليها، ما جعل كبار العائلة يتخذون قراراً بأداء صلاة الغائب عليه، وتم أدائها بحضور المئات من أهالي قرية البرنس بمركز إطسا، في كل مساجد القرية، عقب صلاة الجمعة، مؤكداً أنّ البحث لا يزال مستمراً عن جثة عمه التي ابتلعتها المياه.

احتسبوه شهيداً عند الله

وأضاف أنّهم احتسبوا عمه عند الله شهيداً، مطالباً أهالي محافظة الفيوم بالدعاء لهم بالصبر والسلوان، وأن يجيرهم الله في مصيبتهم، ويخلف لهم خيراً منها، وأن يعثروا على جثمانه لتطمأن قلوبهم بتشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر أسرته بقرية البرنس.

وأوضح «أبو الشيخ» في ختام حديثه، أنّ الأسرة تستقبل واجب العزاء في منزل والده الشيخ عيد شحاتة الواحي بقرية البرنس.