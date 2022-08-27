تشكيل لجنة حكماء لحل المشكلات البسيطة بين أعضاء جامعة سوهاج

أصدر الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، قراراً بتشكيل لجنة حكماء بالجامعة، تكون مهمتها محاولة تقريب وجهات النظر وحل المشكلات البسيطة بين منسوبي الجامعة، فيما يحيله إليها رئيس الجامعة.

تشكيل لجنة حكماء في جامعة سوهاج

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة الأسبق، وعضوية كلاً من الدكتور أحمد علي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور أحمد محمد محمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور فيصل الراوي رفاعي، عميد كلية التربية الأسبق، والدكتور عصام الدين عبد العزيز ندا، أستاذ متفرغ بكلية الطب وعميد كلية طب أسوان الأسبق.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو محاولة تقريب وجهات النظر بين أعضاء ومعاوني هيئة التدريس، وقيادات وأعضاء فريق الجهاز الإداري في النزاعات التي قد تنشأ بينهم قبل أن تصل إلى مراحل متقدمة يصعب فيها رأب الصدع بينهم، وخاصة في الأمور التي ليس فيها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الجامعي، مضيفاً إنه في اختيار رئيس وأعضاء اللجنة تم مراعاة أنهم من رموز الجامعة التي تربطهم علاقات طيبة بالسواد الأعظم من جموع أعضاء ومعاوني هيئة التدريس وفريق الجهاز الإداري بالجامعة، حيث أنهم يمثلون القطاعات المختلفة لكليات الجامعة، ويتصفون بسير شخصية وأكاديمية طيبة لا يختلف عليها أحد.

تحديد خارطة طريق للجنة الحكماء

جدير بالذكر أنه سيتم عقد أول اجتماع لأعضاء اللجنة غدا الأحد الموافق 28 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتحديد خارطة طريق لإجراءات وآليات عمل اللجنة وخطتها خلال المرحلة القادمة.