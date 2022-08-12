معهد إعداد القادة يعلن نتائج المهرجان الفني للجامعات والمعاهد تحت شعار «قائد مبدع»

اختتم معهد إعداد القادة فعاليات المهرجان الفني للجامعات والمعاهد العليا المصرية والذي أقيم تحت شعار «إعداد قائد مبدع»، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

وتكونت لجنة تحكيم مجالات التسابق من الدكتور محمود حامد صالح رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الدكتور إلهامي صباح أمين، الأستاذ بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، الدكتور أحمد محمد محمود سليمان، الأستاذ بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

إقامة معرض فني لعرض نتاج عمل الطلاب المشاركين في المهرجان بالمعهد

ومن جانبه، أثنى الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، على إبداع وموهبة الطلاب التي ظهرت في الأعمال المقدمة في المعرض، موجها الشكر للطلاب على التزامهم وحرصهم على تقديم هذه الأعمال الفنية وتميزها بالإبداع، مؤكدا أن هذا المهرجان يعد انطلاقة مهمة للمزيد من المهرجانات لاكتشاف المواهب، وذلك تأكيدا على توجيهات القيادة السياسية بتنمية المواهب، وأيضا توجه المجلس الأعلى للجامعات لدعم المواهب وتكثيف التعاون مع معهد إعداد القادة لاكتشاف تلك المواهب المميزة من شباب الجامعات المصرية، حيث أكد مدير معهد إعداد القادة أن هذا الفوج ساهم في إنشاء روح إيجابية وتنافسية بين الطلاب، وتكوين شخصيتهم وتنمية روح التعاون بينهم، وأيضا تبادل خبرات الطلاب من بعضهم البعض، حيث يرتبط الفن بثقافة وتطور المجتمع ويُعد إحدى القوى الناعمة المؤثرة في المجتمع.

المهرجان أدى إلى نقل خبرات الطلاب بعضهم البعض

وخلال كلمته في الحفل الختامي، تقدم الدكتور محمود حامد رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، بالشكر إلى إدارة معهد إعداد القادة، وكذلك الشكر إلى لجنة التحكيم، مؤكدا أن المهرجان أدى إلى نقل خبرات الطلاب بعضهم البعض، مشيرا إلى أن المهرجان هو نقطة الانطلاق لمهرجانات أخرى فهي تساعد في تحفيز الخيال وإطلاق القدرات الإبداعية لدى الطلاب.

وعبَّر الدكتور إلهامي صباح، الأستاذ بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، عن غاية فرحته الرائعة لأنه متواجد في مكان له تاريخ ومنارة تدريبية كلها إبداع، وتقوم بتقديم الطلاب والموهوبين للعالم أجمع، ونأمل أن نقدم قائدا مبدعا فكريا لأن الطلاب قدموا مجهود وأعمال رائعة.

كما أفاد الأستاذ الدكتور أحمد سليمان الأستاذ بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، أن أهم هدف للمهرجان إعداد كوادر شبابية والعمل على خلق جيل جديد من رواد الشباب، ودعم الإبداع والمبدعين من الطلاب.

وأعلن الدكتور محمود حامد، رئيس لجنة التحكيم، نتائج المسابقة كالتالي: حصل على جائزة المستوى الأول فى مجال الأشغال الفنية كلا من حلوان، ودمياط، وجنوب الوادى بينما حصل على جائزة المستوى الثاني فى مجال الأشغال الفنية كل من وفد وزارة التعليم العالي، والسادات، وكفر الشيخ، كما حصل على جائزة المستوى الثالث فى مجال الأشغال الفنية كل من المنصورة، وعين شمس، المنوفية، سوهاج.

وحصل على جائزة المستوى الأول في مجال التصوير كل من جامعات قناة السويس، بنها، دمياط، وحصل على المستوى الثاني في مجال التصوير كل من جامعات المنوفية، وفد وزارة التعليم العالي، طنطا، وكان المستوى الثالث من نصيب جامعات جنوب الوادى، كفر الشيخ، الأزهر.

بينما حصل على جائزة المستوى الأول فى مجال التصميم كل من جامعات السويس وبنها، والمستوى الثانى فى مجال التصميم حصل عليه جامعات طنطا، وفد وزارة التعليم العالي، وأسيوط، وحصل على المستوى الثالث فى مجال التصميم كل من جامعات الأزهر، الزقازيق، القاهرة.

واختتمت فعاليات المهرجان الفنى بحفل سمر للطلاب وفي نهاية فعاليات الحفل تم تسليم الشهادات للطلاب المشاركين.