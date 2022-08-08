معهد إعداد القادة ينظم المهرجان الفني للجامعات غدا

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، المهرجان الفني للجامعات والمعاهد العليا المصرية تحت شعار إعداد قائد مبدع، وذلك خلال الفترة من 9: 13 أغسطس 2022.

صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم

وأكد الدكتور كريم همام، دور معهد إعداد القادة كمنبر تنويري تدريبي لاكتشاف القائد المبدع من طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، من خلال صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم، والعمل على خلق جيل جديد من رواد الشباب، ودعم الإبداع والمبدعين من الطلاب، وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية المواهب وصقل شخصية الطالب على نحو متكامل، وأيضا من خلال توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بتكثيف تعاون الجامعات مع معهد إعداد القادة خلال فترة الإجازة الصيفية لدعم أصحاب المواهب المختلفة، لذا يقيم المعهد المهرجان الفنى للجامعات والمعاهد العليا المصرية.

ويتضمن هذا الفوج الجلسة الافتتاحية، وكذلك مجالات التسابق، والعديد من الأنشطة المختلفة، إلى جانب التقاط الصورة التذكارية بالزي الرسمي، كما يتم عمل الحفل الختامي وإعلان نتائج المسابقات وتوزيع الشهادات.

ويتم اختيار مجالين من مجالات التسابق التي تنقسم إلى مجال التصوير «الرسم الملون»، مجال التصميم الابتكاري، مجال الأشغال الفنية.

لجنة تحكيم المهرجانات

وتتكون لجنة تحكيم مجالات التسابق من محمود حامد صالح رئيس لجنة التحكيم، وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي، وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وإلهامي صباح أمين، الأستاذ بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، وأحمد محمد محمود سليمان، الأستاذ بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.