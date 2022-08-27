برامج كلية البنات بجامعة عين شمس.. اعرف فرص العمل المتاحة بعد التخرج

كلية البنات بجامعة عين شمس، تشمل 3 برامج دراسية مميزة، بحسب ما أعلنت عنه الجامعة في دوريتها العلمية، موضحة أن الكلية تسهم في تخريج مؤهلين لسوق العمل من خلال برامج متخصصة، فما هي البرامج وما هي فرص العمل المتاحة بعد التخرج؟، وما هي طبيعة الدراسة بهذه البرامج؟.. كل هذه الأسئلة تجيب عنها «الوطن» في السطور التالية.

برامج كلية البنات بجامعة عين شمس تشمل 3 برامج وهي برنامج العلوم في الرياضيات والعلوم الإكتوارية وبرنامج العلوم البيولوجية التطبيقية وبرنامج تصميم النظم التكنولوجية التعليمية

برنامج العلوم في الرياضيات والعلوم الإكتوارية

برنامج العلوم في الرياضيات والعلوم الإكتوارية، يهدف إلى الربط بين الرياضيات والاقتصاد والإحصاء والاحتمالات وتطبيقاتها في مجال حساب وتقييم المخاطر، والالتزامات المالية على المدى القريب والبعيد والقيام بالتنبؤات المستقبلية وتقييم المخاطر المستقبلية بأساليب علمية.

فرص عمل البرنامج:

يتيح العمل في البنوك وشركات التأمين والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والمالية ومؤسسات التأمين الاجتماعي والمعاشات وصناديق التقاعد وشركات الاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات.

برنامج العلوم البيولوجية التطبيقية

يقدم البرنامج خريجًا قادرًا على التعامل مع أي نوع من التجارب المعملية البيولوجية والتجارب مع أحدث الأجهزة والتحاليل في مجال البيولوجي، إذ أنه لا تخلو العلوم الطبية من المعامل والصناعات الحيوية التي تحتاج إلى تحاليل معملية للمنتجات بصورة دورية، لذلك يعتبر خريج برنامج العلوم البيولوجية التطبيقية مؤهلًا للتعامل مع مشكلات هذه المعامل، ويتيح البرنامج فرص عمل في مجال التحاليل الطبية والتقنية الحيوية مثل الصناعات الدوائية والكيمياء التطبيقية ومعامل تتبع الجريمة.

برنامج تصميم النظم التكنولوجية التعليمية

برنامج تصميم النظم التكنولوجية التعليمية، يهدف إلى إعداد أخصائيات تصميم النظم التكنولوجية التعليمية وتزويدهن بكفايات محددة تشكل أساس برنامج الإعداد، وتضمن لهن المنافسة في هذا المجال وتتمثل مجالات العمل لهذا البرنامج في التصميم التعليمي للبرامج والمقررات الدراسية وإنتاج وتطوير المقررات الإلكترونية، وإنتاج المواقع الإلكترونية التعليمية وبرمجيات الوسائط المتعددة والعمل بمراكز التعليم الإلكترونية وإدارة مراكز مصادر التعليم، ونظم تطوير وإدارة التعلم الإلكترونية وإدارة المكتبات الرقمية وقواعد المعلومات الإلكترونية وتطوير بيئات التعلم القائمة على الوسائط المتعددة.