نتيجة تنسيق كلية ألسن جامعة عين شمس 2022.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية ألسن جامعة عين شمس 2022، في أثناء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، 2022-2023، وإعلان انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل رغبات القبول بالجامعات المختلفة 2022-2023، التي تبدأ من غدًا الخميس الموافق 18 أغسطس، ولمدة 5 أيام، على أن تنتهي المرحلة الثانية يوم الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس.

تنسيق كلية ألسن جامعة عين شمس 2022

وكشفت التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية ألسن جامعة عين شمس 2022، أثناء الإعلان عن الحد الأدنى للكليات، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لكليات الألسن 80.24%، لكليات الشعبة الأدبية .

نتيجة تنسيق كلية ألسن بجامعة عين شمس

وجاءت نتيجة تنسيق كلية ألسن جامعة عين شمس 2022، بمجموع درجات 338، بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، بينما جاءت باقي كليات الألسن على مستوى الجمهورية كالتالي:

- ألسن كفر الشيخ 351.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.

- ألسن الفيوم337.

-ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.

- ألسن بني سويف 333.

- ألسن المنيا 332.

- ألسن سوهاج 331

- ألسن أسوان 330.

-ألسن الأقصر 329