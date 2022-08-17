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تنسيق كلية علوم جامعة عين شمس 2022.. مرحلة ثانية

كتب:

منة عبده
04:05 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
معامل التنسيق - صورة أرشيفية

معامل التنسيق - صورة أرشيفية

يتساءل عدد من طلاب الثانوية العامة، عن نتيجة تنسيق كلية علوم جامعة عين شمس 2022، وذلك عقب إعلان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات والمعاهد، خلال مؤتمر صحفي، عقد منذ ساعات قليلة. 

 تنسيق كلية علوم جامعة عين شمس 2022

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق كلية علوم جامعة عين شمس 2022، سيكون ضمن كليات المرحلة الثانية للتنسيق. 

وكشف وزير التعليم العالي، الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم، وتتمثل في وجود أماكن بكليات طب بيطري وزراعة وعلوم وحاسبات وذكاء اصطناعي واقتصاد وآثار وإعلام وباقي الكليات النظرية، وتمريض وجامعات تكنولوجية وألسن.

أما بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، أوضح وزير العليم العالي، أنها تتمثل في كليات: التربية والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق.

الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2022

كما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لتنسيق الشعبة العلمية «علوم ورياضة»، تكون 246 درجة فأكثر بنسبة 60%، وبالنسبة للشعبة الأدبية فإن الحد الأدنى لها 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة، موضحًا أنَّ المرحلة ستبدأ من اليوم الخميس 18 أغسطس وحتى يوم الإثنين 22 أغسطس، لـ269202 طالب وطالبة لمختلف الشعب.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.