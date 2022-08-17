نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس 2022.. اعرف الحد الأدنى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس 2022، موضحة أنه تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، التي بلغ الحد الأدنى فيها لطلاب شعبة علمي علوم 89.02% فأكثر، والشعبة الهندسية 83.17% فأكثر والشعبة الأدبية 64.51%.

تفاصيل تنسيق كلية الهندسة

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمية، أن نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس 2022 بلغت 361.0 درجة، موضحة أنه توجد أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني والفنون الجميلة قسم العمارة والألسن والإعلام، لطلاب شعبة علمي رياضة لتنسيق المرحلة الثانية.

ونوهت أن الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة، تشمل أيضًا كليات الآثار والاقتصاد والعلوم السياسية والجامعات التكنولوجية وباقي الكليات النظرية، موضحة أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية 60% والشعبة الأدبية 58.05% فأكثر، مؤكدة أن اجمالي الطلاب عدد الطلاب 45908 طالبًا وطالبة.

مواعيد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق المرحلة الثانية يبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجاري حتى يوم الإثنين الموافق 22 من نفس الشهر، موضحة أنه تم العمل في هذه المرحلة وفقًا لالتزام المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع، وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

وأكدت أن إعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عـدد (117198) طالبًا في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.