تفاصيل توظيف أوائل خريجي 5 كليات بجامعة الإسكندرية في شركة الصرف الصحي

وقّع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء مهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالمحافظة، برتوكول تعاون مشترك للتعاقد مع الكوادر المتميزة من أوائل خريجي 5 كليات من جامعة الإسكندرية للعمل بالشركة، إضافة إلى تخفيضات للدراسات العليا للعاملين في شركة الصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

فرص عمل لأوائل خريجي 5 كليات بجامعة الإسكندرية

وأشار «قنصوه» إلى أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التوظيف لأوائل خريجي جامعة الإسكندرية بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والعلوم والآداب خلال الخمس سنوات الأخيرة في كل المجالات والتخصصات، وفقاً للاحتياجات الفعلية وخطة العمالة السنوية لشركة الصرف الصحي بمختلف القطاعات، وكل حسب تخصصه.

إعداد جيل جديد من الكوادر المتميزة

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن البروتوكول يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكوادر المتميزة للتعامل مع أحدث التكنولوجيات.

وأضاف أنه تم الإتفاق أيضاً على منح العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية إمكانية الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه بمصروفات مخفضة، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بكل قطاع بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية لتحديد الإحتياجات والنهوض بأداء تلك القطاعات وفقاً لطبيعة عملها.