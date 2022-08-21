أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم، رسوم امتحانات القدرات في أقسام كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 2022 للأقسام العلمية والبرامج الخاصة ونوع الامتحان لكل قسم.

رسوم امتحانات القدرات لأقسام كلية آداب الإسكندرية

ومع زيادة بحث الطلاب عن رسوم امتحانات القدرات في أقسام كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022، ترصد «الوطن» الرسوم الخاصة بكل قسم وفقا لما بيان صادر عن الكلية.

وأعلنت «آداب الإسكندرية» عن رسوم قدرها 200 جنيه مقابل أداء امتحانات القبول التي تجرى إلكترونيا في معامل الكلية لأقسام الصوتيات واللسانيات والإعلام واللغة الصينية وآدابها.

كما حددت رسوم قدرها 100 جنيه مقابل أداء امتحانات القبول التحريرية الورقية في أقسام اللغة الإنجليزية وآدابها والفرنسية وآدابها والدراسات المسرحية وقسم المكتبات والمعلومات.

بينما بلغت رسوم أقسام البرامج الخاصة 500 جنيه مقابل أداء الامتحانات في برنامج اللغات التطبيقية وبرنامج الصوتيات واللغويات القضائية وبرنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية.

مدة الدراسة ونظام الالتحاق بأقسام كلية آداب الإسكندرية

وتصل مدة الدراسة في كلية الآداب 4 سنوات بجميع أقسام الكلية الـ19، فبعد أن يلتحق الطالب بالكلية ويجري امتحانات القبول بالقسم المرغوب به بعد دفع رسوم امتحانات القدرات في أقسام كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022، تظهر نتيجة الامتحانات عبر الصفحة الرسمية لكل قسم بأسماء الطلبة الناجحين، وبعدها يتم إجراء التنسيق الداخلي الخاص بالكلية وعمل الكشف الطبي، ثم يبدأ الطالب الدراسة.