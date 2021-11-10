مصرع مسن دهسا أسفل عجلات المترو في محطة غمرة

لقي مسن مصرعه دهسا أسفل عجلات مترو الأنفاق في محطة غمرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وهل واقعة دهس أم انتحار، وطلبت النيابة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها.

القتيل يبلغ من العمر 60 عامًا

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بمصرع مسن أسفل عجلات مترو الأنفاق في محطة غمرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى حمدي حافظ يوسف 60 عامًا، على شريط القضبان الخاصة بقطارات المترو، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.