رضا حجازي: تطوير التعليم مستمر وسنعيد النظر في آليات التنفيذ  

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم مستمر، وهذا التطوير خطة دولة، ولكن التنفيذ على أرض الواقع قد يحتاج إلى إعادة النظر، ولا بد أن يلمس المواطن ثمار التطوير، ولا بد أن يصل إلى المدرسة، لافتًا إلى أن جزءاً من المقاومة التي كانت تحدث بسبب عدم وصول التطوير إلى أرض الواقع، متابعًا: «المعرفة تضاعفت في ظل التحول الرقمي ووجود التابلت مع الطلاب».

دمج المواد الرقمية المعرفية مع البرامج الدراسية

وأضاف حجازي خلال اجتماعه مع محرري التعليم، أنه سيتم دمج المواد الرقمية المعرفية مع البرامج الدراسية داخل المدرسة بآليات على الأرض، لافتًا إلى أنه سيناقش هذه التفاصيل مع مديرى المديريات غدًا في اجتماعه معهم، مشددًا على جميع القيادات في الإدارات التعليمية والمديريات ركوب قطار التطوير.

تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائي أوشك على الانتهاء

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائي أوشك على الانتهاء، وهذا لا يعني تخفيف المناهج، أو أن الوزارة معترضة عليه، بل لا بُد أن يواكب المنهج الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، مشددًا على أنه لا عودة للوراء في ما يتعلق بالتطوير، ولا بُد من خلق قناعات لدى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين.