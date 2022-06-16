وزير التعليم يحسم الجدل حول تطوير مناهج الصف الخامس الابتدائي 2022

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاجآت في مناهج الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، التي يجري تطويرها في مركز تطوير المناهج على يد مجموعة من المتخصصين وأساتذة كليات التربية وفقا للمعايير الدولية.

«شوقي» يطالب بعدم الانسياق وراء الشائعات

وقال «شوقي»، في تصريحات له على جروب «تعليمنا الجديد»، عبر تطبيق «واتس آب»، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاجآت بالجملة في مناهج الصف الخامس الابتدائي الجديدة شائعة و«كلام فارغ»، موجهاً رسالته لجميع الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق ورا ما يثار على «السوشيال ميديا».

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المناهج الجديدة تركز على فهم وتعلم الطالب وربطه بالبيئة المحيطة ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، موضحاً أنه تم توفير العديد من المنصات التعليمية التي تبسط المناهج وتشرحها في صور وفيديوهات وأسئلة وأجوبة وهو ما يجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعته بصفة مستمرة.

«شلبي»: التعليم تتحول من المنهج السطحي إلى الواسع والعميق

من جانبها، أكدت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج، أن «المهارات الحياتية» مقسمة لأربعة أبعاد أساسية، هي «تعلم لتعمل وتعلم لتعرف وتعلم لتكون وتعلم لتعيش»، لافتة إلى أن المهارات الأولى الثلاث تشمل التعاون وصُنع القرار والإنتاجية، والمهارة الأخيرة «تعلم لتعيش» تشمل التعايش مع الآخرين واحترام الآخر.

ونوهت إلى أن التعليم تحول من التأكيد على المعرفة للتأكيد على المهارات، ومن المنهج السطحي إلى المنهج الواسع والعميق، ومن المواد الدراسية المنفصلة إلى المواد متعددة التخصصات، ومن الحفظ والتلقين إلى التعليم القائم على نشاط المتعلم، ومن التعلم النظري إلى التعلم الممتع.