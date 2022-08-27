إلزام المتهمين في قضية «الاستيلاء على المواد البترولية» برد 3.8 مليون جنيه

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بحظر عمل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على المواد البترولية»، من القيام بأي أعمال في مجال البترول لمدة 5 سنوات، كما ألزمتهم برد مبلغ مالي قدره 3.8 مليون جنيه قيمة المواد البترولية المسروقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري، وأمانة سر محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

إتلاف خطوط البترول

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بإتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدًا، وهي خطوط الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن مدوا وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، وكان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.