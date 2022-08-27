المؤبد لـ12 متهمًا وبراءة 12 آخرين في قضية الاستيلاء على المواد البترولية

قضت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بمعاقبة 12 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عامًا لـ14 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ12 متهمًا، والبراءة لـ12 آخرين، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على المواد البترولية»، والمتهم فيها أصحاب شركات بترول ورجال أعمال وطبيب شهير وآخرين.

إلزام المتهمين بدفع قيمة المواد البترولية

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع مبلغ مالي قدره 3 ملايين و800 ألف جنيه قيمة المواد البترولية، وإلزامهم أيضًا بدفع 3 ملايين جنيه و600 ألف جنيه قيمة التلفيات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري وأمانة سر محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن «بندقية آلية»، ما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكذلك أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، فضلا عن ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.

إتلاف 4 خطوط بترول كبرى

كما أتلف المتهمون 4 خطوط بترول كبرى عمدًا، وهي خطوط الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن مدوا وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، ما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، وكان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.