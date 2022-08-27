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وصول 53 متهما بالاستيلاء على المواد البترولية لجلسة النطق بالحكم

كتب:

بسمة عبدالستار
12:47 م | السبت 27 أغسطس 2022
هيئة المحكمة

هيئة المحكمة

وصل إلى الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، قبل قليل، التشكيل العصابي المكون من 53 متهمًا، والذين يواجهون تهمة الاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على المواد البترولية»، والمتهم فيها أصحاب شركات بترول ورجال أعمال وطبيب شهير وآخرين، لحضور جلسة النطق بالحكم عليهم.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر.

سرقة المواد البترولية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمون بإتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدًا، وهي خطوط الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن مدوا وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، ما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، وكان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها. 

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بقلم بسمة عبدالستار