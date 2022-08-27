حالة الطقس غدا الأحد 28-8-2022 على مصر.. ارتفاع نسبة الرطوبة

أعلنت هيئة الأرصد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري، إذ توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء، وترتفع نسبة الرطوبة وتؤدي إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يحد من تأثير أشعة الشمس.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 26

بني سويف 38 26

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 40 29

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبورماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27