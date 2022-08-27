طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء والجغرافيا

أدى، صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021 /2022، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (علوم ـ رياضيات) امتحان مادة الكيمياء، بإجمالي 26 ألفا و895 طالبا، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي 12 ألفا و431 طالبا.

كما أدى 7 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتي العلوم والرياضيات الامتحان في مادة مقايس المفاهيم «الفيزياء».

متابعة امتحانات الدور الثاني

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، واطمئن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

ومن جانبه، قام خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء الامتحان، بالتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع مرحبا المحافظات، ووجه بتواجد رئيس غرف العمليات بالمديريات التعليمية؛ لتذليل أى مشكلة وقت حدوثها.

تأمين مراحل الامتحانات

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السابع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان.

رصد حالات غش

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات سيؤدون غدا الأحد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» بإجمالى ألفين و817 طالبا، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء والجيولوجيا»، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الرياضيات»، كما يؤدي طلاب المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية «ورقة أولى» فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية» الفترة الثانية.