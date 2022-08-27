تفاصيل إنجازات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» في الجيزة.. نفذت 1136 مشروعا

انطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عام 2019، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر فقرًا، وتبذل المؤسسة جهدًا كبيرًا من أجل تحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

ويتبقى وقت قليل على انطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة»، والتي من المقرر أن تبدأ في الجيزة بثلاثة مراكز جديدة، وهي منشية القناطر والعياط والبدرشين، يضمون 83 قرية وتوابعهم.

وفي مرحلتها الأولى، أنجزت «حياة كريمة» العديد من المشروعات في مختلف المحافظات، منها محافظة الجيزة، التي شهدت تطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، حيث أُنشئ بهما حوالي 1136 مشروعًا تنمويًا، بتكلفة تقرب 10 مليارات جنيه.

حياة كريمة تهتم بقطاعي التعليم والخدمي في الجيزة

كما اهتمت «حياة كريمة» بقطاع التعليم، حيث نفذت 80 مشروعًا تعليميًا، منها إنشاء مدارس وإحلال وتجديد وتوسيع للمدارس الموجودة، حيث انتهت المؤسسة من مدرسة حمزة عبد المطلب ومدرسة الكداية الابتدائية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مدرسة عبدالعظيم أبو عيشة التجريبية للغات ومدرسة السلام للتعليم الأساسي بكفر الواصلين، وبالتالي فتم إنجاز 99% من مشاريع الخدمات التعليمية، فضلًا عن رفع كفاءة وإقامة توسعات بمدرسة نزلة ترجم للتعليم الأساسي بقرية صول بأطفيح.

وفي مركز أطفيح جرى إنشاء 6 مجمعات خدمية، ومجمع بيطري، إلى جانب المركز التكنولوجي الذي يوفر كافة احتياجات المواطنين في المركز، وأيضًا إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقبابات، كما تم إنشاء السوق الحضاري بقرية صول، على مساحة 9 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية 96 محلًا، وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، وممجمع الخدمات الحكومية، والذي يضم خدمات البريد والتضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدني والمركز التكنولوجي والوحدة المحلية بمركز الصف، إنشاء 5 مجمعات خدمية في قرى المركز.

الجانب الصحي والترفيهي

وتحرص مؤسسة «حياة كريمة» على صحة المواطن، فشهدت القرى التابعة لها في محافظة الجيزة، تنفيذ 36 مشروعًا في القطاع الصحي، تتنوع بين رفع كفاءة المستشفيات وإنشاء وحدات صحية، ووصلت نسبة التنفيذ في مركز طب الأسرة ومجمع الخدمات الزراعية إلى 90% في قرية الكداية بمركز أطفيح، كما تم إنشاء الوحدة الصحية بكفر الواصلين، إلى جانب نقطة الإسعاف في قرية الكداية التابعة لأطفيح.

وتم الانتهاء من محطة معالجة الصرف الصحي بنسبة تنفيذ تقرب الـ90%، وهي تعتمد على المعالجة الثلاثية، بطاقة 15 ألف متر مكعب، وتغذي 4 قرى رئيسية من قرى محافظة الجيزة، تمثل حوالي 150 ألف نسمة، وهي:

- البرمبل

- الخرمان

- الكريمات

- دير الميمون

وجاء الجانب الترفيهي ضمن الجوانب التي اهتمت بها مؤسسة «حياة كريمة»، فانتهت من إنشاء وتسليم مراكز الشباب في مركزي الصف وأطفيح، وتسليم مركز شباب كفر الواصلين، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقي على مساحة 1400م2 ويضم مبنى إداري وأنشطة وملعبين خماسيين وتراس حضانة.