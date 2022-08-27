رضا حجازي: نعد قانونا لمنح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين
الوزير: سنطلب رخصة مزاولة المهنة في أي مسابقة
كتب:
أميرة فكري
02:30 م | السبت 27 أغسطس 2022
رضا حجازي وزير التربية والتعليم
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعد الآن قانوناً للحصول على رخصة لمزاولة المهنة لأعضاء هيئة التدريس، وسيتم طلبها في أي مسابقة تعيين بالتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن رخصة مزاولة المهنة تختلف عن شهادة الصلاحية.
وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال لقاء مع الصحفيين، أنه سيكون هناك مرحلة انتقالية قبل إصدار القانون، مشيراً إلى أنه سيتم إشراك المعلمين في التطوير، وسوف نجري لقاءات مع المعلمين لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير في الميدان.