رضا حجازي: نعد قانونا لمنح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعد الآن قانوناً للحصول على رخصة لمزاولة المهنة لأعضاء هيئة التدريس، وسيتم طلبها في أي مسابقة تعيين بالتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن رخصة مزاولة المهنة تختلف عن شهادة الصلاحية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال لقاء مع الصحفيين، أنه سيكون هناك مرحلة انتقالية قبل إصدار القانون، مشيراً إلى أنه سيتم إشراك المعلمين في التطوير، وسوف نجري لقاءات مع المعلمين لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير في الميدان.