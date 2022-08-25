8 إجراءات لاستقبال العام الدراسي.. أبرزها توفير الكتب وتوزيع المعلمين

تستعد وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتباشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات موسعة هذه الأيام استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتعاون مع المديريات حسبما كشف بيان للوزارة تناول تفاصيل زيارة الوزير لمحافظة مطروح.

أبرز الاستعدادات للعام الدراسي الجديد نرصدها لكم كما يلي:

1- الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس.

2- توزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسي.

3- سد العجز في إطار المتاح مع الجزء المخصص من مسابقة ٣٠ ألف معلم.

4- التأكد من وجود الكتب المدرسية بكل المدارس.

5- وضع الجداول الزمنية للتدريس.

6- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس.

7- الاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

8- التعريف بالقنوات والمنصات التعليمية ومدى التطوير التعليمي بها والإعلان عنها تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب بما تتيحه من مواد تعليمية هامة وميسرة للطلاب.