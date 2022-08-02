3 خطوات لتغيير بطاقة المعاشات الزرقاء 2022 إلى «ميزة».. بدون رسوم

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات، الذين انتهت صلاحية بطاقات الصرف الزرقاء البلاستيكية القديمة الخاصة بهم، عن خطوات تغيير بطاقة المعاشات الزرقاء 2022، وذلك بالتزامن مع استمرار صرف معاشات شهر أغسطس لليوم الثاني على التوالي من البنوك وماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري» ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مستحق للمعاش.

استلام بطاقات ميزة مجانا

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، في تقرير لها، أن كل المقار التأمينية وعددها 500 مقر، مستعدة ومجهزة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن انتهت صلاحية بطاقة صرف معاشاتهم «البلاستيكية الزرقاء»، حتى يتم تسليمهم بطاقة «ميزة» دون دفع أي رسوم.

وذكرت الهيئة أن من تم إيقاف بطاقته سيتم مساعدته لتنشيطها حتى يتمكن من صرف معاشه، على أن يصرف الشهر الذى يليه ببطاقة «ميزة».

خطوات تحويل البطاقة الزرقاء بعد انتهاء صلاحيتها

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن صاحب المعاش يمكنه أن يحول بطاقة الصرف الزرقاء التى تنتهى صلاحيتها إلى «ميزة» من خلال الخطوات التالية:

1- تحويل معاش المستفيد أو الشخص صاحب المعاش على أي حساب جار، عن طريق خطاب موجه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال أي فرع من فروع البنوك، وتسليم خطاب التحويل إلى مكتب التأمينات.

2- يتوجه حامل البطاقة الزرقاء إلى أقرب مكتب تأمينات لمحل السكن، ويسلم أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها مكتوب عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت «ميزة» بالمجان.

3- يمكن لصاحب المعاش أن يتوجه إلى أي فرع من فروع شركات المحمول العاملة في مصر، وتحويل معاشه على المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة التابع لها رقم الهاتف، لتحويل معاشه على المحفظة الإلكترونية، بعد تقديم استمارة بالفرع.