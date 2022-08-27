أوكرانيا تسمح للبحّارة مغادرة كييف بعد قرار منعهم من السفر لظروف الحرب

أعلن دنيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم، أنه سيسمح للبحارة التجار بمغادرة أوكرانيا إذا حصلوا على موافقة من الهيئة الإدارية العسكرية المحلية، في خطوة قد تسهل عملية شحن الحبوب من موانئ البلاد، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

التغيير يشمل أعضاء طاقم السفن البحرية والنهرية من الذكور

وقال «شيمهال»، إن مجلس الوزراء وافق على القرار اليوم، مضيفا أن التغيير سيشمل أعضاء طاقم السفن البحرية والنهرية من الذكور، وكذلك الطلاب الذين يحتاجون إلى إجراء تدريب عملي على متن السفن، مشيرًا إلى أن القرار سيخفف النقص في البحارة القادرين والراغبين في نقل السفن الآتية من أوكرانيا، كما سيجرى تصدير الحبوب عبر ممر بوساطة دولية.

منع الرجال من 18 إلى 60 عامًا من مغادرة أوكرانيا

ومن جانبه، تم منع الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة أوكرانيا بموجب حالة الأحكام العرفية المفروضة في الوقت الذي تقاتل فيه البلاد الغزو الروسي، كما تتمتع النساء من جميع الأعمار بحرية المغادرة طوال الحرب.