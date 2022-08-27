عاجل.. أوكرانيا: هناك خطر من تسرب إشعاعي في محطة زابوريجيا النووية

أعلنت شركة الطاقة الحكومية في أوكرانيا، اليوم، أن هناك خطرًا من حدوث تسرب إشعاعي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وفق ما نقلته وكالة أنباء فرانس برس عبر حسابها على تويتر في نبأ عاجل.

وتسيطر القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية منذ مارس الماضي، لكن لا تزال شركة الطاقة التابعة للحكومة الأوكرانية هي التي تدير المحطة، وسط مخاوف دولية من كارثة نووية.

وسنوافيكم لاحقاً بمزيد من التفاصيل.