نيكول سابا تتألق بسهرة صيفية في المنصورة الجديدة.. حضور كامل العدد

خطفت النجمة اللبنانية نيكول سابا الأنظار خلال إحيائها سهرة صيفية بالمنصورة الجديدة داخل «دلتا مارينا»، بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية.

افتتحت نيكول الحفل بأغنية «سمك القرش» التي أطلقتها مؤخراً باللهجة المصرية، وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرصت على تحية الجمهور وواصلت تألقها بوصلة استعراضية مميزة من أغانيها المميزة، منها «براحتي»، و«التوتو ني»، و«قررت»، بالإضافة إلى «يا واد يا تقيل»، و«سهر الليالي»، و«بنت السلطان»، و«صورة سيلفي»، و«الجو حلو».

وداعبت نيكول أحد معجبيها الذي تفاعل معها بقوة، حيث طالبته بأن يقول «حاحا».. بعدها علقت قائلة: «حاحا» اسم أغنيتي الجديدة التي أستعد لإطلاقها.

تميز الحفل بالتنظيم المبهر لـ أحمد زين، من حيث التجهيزات وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

تعد نيكول سابا واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات قرباً لقلوب المصريين، وأكثرهن وجوداً في مختلف المناسبات والأعمال الفنية المصرية، التي كان آخرها شخصية البارون في مسلسل «نقل عام» بطولة الفنان محمود حميدة.