السجن 7 سنوات لشقيقتين متهمتين بقتل عامل في مشاجرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة شقيقتين متهمتين بقتل عامل في ناحية دائرة قسم أول سوهاج، بالسجن 7 سنوات لكل منهما، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد سيد أمين وناجح عبد الحميد محمد، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

خلافات بين الشقيقتين والمجني عليه

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا بمقتل «ح. أ»، عامل، على يد شقيقتين «د. ح. م» ربة منزل، و«س. ح. م»، إثر مشاجرة بينهما وبين المجني عليه، وتبين إصابته بإصابات متفرقة بالجسد إثر التعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها السابق.

السجن 5 سنوات لـ5 متهمين

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهمين «ب. س» و«أ. ش» و«ع. ر» و«ش. ر» و«م. ش»، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالشروع في قتل المجني عليهما «ع. ر» و«ب. س»، بأن أطلقوا عليهما النيران من سلاح ناري في مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد بإصابة المجني عليهما بإصابات على أثر إطلاق النار عليهما وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بإطلاق النار عليهما بسبب خلافات بين الطرفين، مما أدى لإصابتها، وتمت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.