مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 28 رمضان في محافظة سوهاج

أوشك الشهر الكريم على الانتهاء، فيسارع الجميع للإكثار من الطاعات والتقرب من المولى عز وجل، خاصة صلاة التهجد وقراءة القرآن الكريم وصلاة الفجر، لذا يحرص الجميع على الصلاة وقراءة القرآن الكريم حتى صلاة الفجر.

لذا تقدم «الوطن» خدمة معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 رمضان بمحافظة سوهاج.

موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 رمضان بمحافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر اليوم 28 رمضان بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 3 و43 دقيقة صباحا، بينما موعد الإمساك في تمام الساعة 3 و29 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 28 رمضان بمحافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:43 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:33 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:36 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:30 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:45 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:29 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:29 صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 28 رمضان بمركز جرجا

بينما يرفع أذان الفجر ليوم الجمعة 28 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 3 و42 دقيقة صباحا وموعد الإمساك عند الساعة 3 و29 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة ليوم 28 رمضان بمركز جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:42 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:33 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:38 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:31 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:44 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:29 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:29 صباحا.