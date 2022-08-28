آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2022.. اعرف التفاصيل

يرغب العديد من الطلاب سواء الحاصلين على الشهادات الثانوية أو ما يعادلها أو أصحاب المؤهلات الجامعية في التعرف على آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2022 بعدما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها رسمي عن المواعيد الرسمية الكاملة لكافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2022

وتستعرض «الوطن» المواعيد الأخيرة للتقديم في كلية الشرطة 2022، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي.

انتهى التقديم لهؤلاء الطلاب

بالنسبة لكافة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية أو من حصل على مؤهل جامعي من العام الدراسي السابق 2021، فإن موعد التقديم بالنسبة لهؤلاء قد انتهى في يوم الخميس الموافق 18 من شهر أغسطس الماضي، بعد أن استمر باب التقديم مفتوحاً على مدار 18 يوماً.

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة للحاصلين على شهادة الثانوية 2022

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية أو طلاب الدور الثاني من العام الدراسي الجاري 2021 - 2022، فباقي من الزمن 3 أيام متاحة أمام التقديم في كلية الشرطة خلالها قبل غلق الباب نهائياً يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 أغسطس.

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة للحاصلين على المؤهلات الجامعية 2022

أما فيما يخص الحاصلين على المؤهلات الجامعية من العام الدراسي الجاري 2021 - 2022، فإن باب التقديم متاح أمامهم في كلية الشرطة 2022 كضباط متخصصين حتى يوم الخميس الموافق 15 من شهر سبتمبر المقبل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التقديم في كلية الشرطة 2022 إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، وذلك لأول مرة من أجل التسهيل على كافة الطلاب.