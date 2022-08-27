طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 إلكترونيا

يرغب العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو الحاصلين على المؤهلات الجامعية، في معرفة طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022، والتي أعلنت وزارة الداخلية أنها ستكون متاحة عبر شبكة الإنترنت من أجل التخفيف على الطلاب وأولياء أمورهم.

وتستعرض «الوطن» طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022، وفقاً لما أوضحته وزارة الداخلية في بيانها الرسمي بشأن كيفية حصول الطلاب على النتائج.

الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022

وزارة الداخلية أكدت في بيان رسمي أصدرته الشهر الماضي، أن إعلان نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 والخاصة بجميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ستظهر أولا بأول من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت، وذلك للتيسير على مختلف الطلاب وأولياء أمورهم في متابعة كل النتائج، وتوفير مشقة السفر إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة.

رابط موقع وزارة الداخلية للحصول على نتيجة كلية الشرطة 2022

ويستطيع كل الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وأولياء أمورهم متابعة نتائج الاختبارات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

التقديم لكلية الشرطة 2022 إلكتروني هذا العام

وكانت وزارة الداخلية أوضحت في بيان رسمي سابق لها، أن التقديم لكلية الشرطة 2022 سيكون إلكترونياً لأول مرة، ومتاح في المواعيد المحددة سابقاً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، سواء الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الحاصلين على المؤهلات الجامعية، وبدأ الطلاب في التقديم إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي مع مطلع شهر أغسطس الجاري.