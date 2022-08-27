مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله في الغربية.. «اختل توازنه»

شهدت مدينة قطور، بمحافظة الغربية، مصرع طفل في العقد الثاني من العمر، بعد سقوطه من أعلى سطح منزله، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي، وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، وحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

بلاغ بحادث سقوط طفل من أعلى سطح منزله في قطور

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى قطور، بمصرع طفل في العقد الثاني من العمر، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي، وكسور وسحجات متفرقة، نتيجة سقوطه من أعلى سطح منزله، وجرى تحويله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية في مركز قطور، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعى، «محمد.ع.ا.س» ويبلغ من العمر 14 عاما، ومقيم بقطور البلد، وبسؤال أسرة المجني عليه، أكدوا سقوطه من أعلى سطح المنزل، بعد أن اختل توازنه، ولم يتم توجيه أي اتهامات من قبل أسرته.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.

استخراج تصاريح الدفن

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، قررت جهات التحقيق استخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثمان إلى ذويه، وجرى تشييع جثمانه في مشهد جنائزي مهيب، وأداء صلاة الجنازة، عقب الانتهاء من صلاة الظهر بمسجد الكيلاني بقطور البلد، ودفنه في مسقط رأسه.