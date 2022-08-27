أول شاب يحصل على عقد بالتجمعات التنموية في جنوب سيناء: حلمي بدأ يتحقق

شباب مصر يعشق التحدي والمثابرة من أجل تحقيق أهدافه، الأمر الذي وفرته التجمعات التنموية بسيناء لتحويل الحلم إلى حقيقة، إذ تقدم إليها آلاف الشباب للحصول على فرصة للمساهمة في تعميرها.

محمد صفوت أحد الشباب الذين تقدموا للحصول على فرصة في التجمعات التنموية وهي عبارة عن بيت كامل المرافق وجاهز للسكن، وأرض زراعية مساحتها 5 أفدنة ولها بئر مياه وشبكة ري داخلية.

ووقّع «محمد» اليوم على العقد ليكون أول شخص يقوم بالتوقيع والحصول على عقد البيت والأرض على مستوى التجمعات التنموية في جنوب سيناء.

«محمد» يعمل مهندسًا زراعيًا

«الوطن» التقت أول شاب يوقع على عقد بيت وأرض بتجمع الحمة بمدينة رأس سدر والذي جرى تسليمه بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، ويقول محمد صفوت البالغ من العمر 40 عامًا إنه فور علمه بمشروعات التجمعات التنموية التي طرحتها هيئة الاستثمار بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، تقدم للحصول على فرصة بهذا المشروع لأنه يحلم بأن يكون أحد أبناء مصر الذين يقومون بتعمير سيناء.

هدفه وحلمه بدأ يتحقق

أوضح أنه فاز في القرعة الإلكترونية وشعر بسعادة كبيرة لأن هدفه وحلمه بدأ يتحقق، ثم قام بدفع المقدم المطلوب وهو مبلغ 80 ألف جنيه والباقي على أقساط لمدة 20 سنة، وأثنى على إعطائه فترة سماح 4 سنوات منذ استلام الأرض لدفع القسط الأول.

«متزوج ولدي طفلان».. هكذا يقول محمد صفوت الذي يعمل مهندسا زراعيا في مدينة طنطا محافظة الغربية: «بحلم أكون زي الفنان محمد صبحي في سمبل بعد المليون وأحوّل الصحراء إلى واحة خضراء»، موضحاً أن تخصصه العلمي هو الذي ساعده في البحث عن هذه الفرصة التي أطلق عليها مغامرة بالرغم من أنه متخصص إنتاج داجني «مزارع دواجن».

أكد المهندس محمد صفوت أنه يأمل في انتقال أسرته إلى هذا التجمع الذي يبعد عن نفق الشهيد أحمد حمدي نحو 75 كيلو متر فقط بعد استكمال وتشغيل كل الخدمات والمرافق الموجودة بالتجمع، وهي عبارة عن مدرسة تعليم أساسي، محال تجارية، مسجد، ملعب كرة خماسي، دار مناسبات، وحدة صحية.

قدم ابن محافظة الغربية الشكر إلى القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه تنفيذ هذه المشروعات من أجل توفير فرص عمل للشباب وتعمير سيناء.