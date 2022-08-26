«فودة» يعلن بدء تسليم التجمعات التنموية في جنوب سيناء غدا السبت

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدء تسليم التجمعات التنموية، غدا السبت، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وقيادات من مختلف الأجهزة.

وقال «فودة» في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، إن التجمعات التنموية التي جرى إنشائها في بعض مدن المحافظة تأتي ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي برصد 3 مليارات جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنه جرى وضع جدول لتسليم التجمعات بعد دفع مقدم الوحدة السكنية والأرض من قبل المستفيدين الذين فازوا في القرعة.

وأضاف أن إجمالي مساحة التجمعات التنموية نحو 2295 فدانا، موضحا أن تكلفة إنشاء هذه التجمعات تتعدى 65 مليون جنيه.

اختيار مواقع التجمعات التنموية بعناية

وأكد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، أنه سيجري غدا السبت تسليم تجمع تنموي في مدينة رأس سدر، وهو تجمع الحمة بإجمالي 28 بيتا، مشيرا إلى أنه يجري إقامة 25 بيتا آخر في وادي الحمة كمرحلة ثانية، موضحا أنه سيتم تسليم تجمع السحيمي بعد غد الأحد، ويضم 16 بيتا وكل بيت مخصص له 5 أفدنة.

وأوضح أنه جرى اختيار مناطق لإقامة التجمعات التنموية في جنوب سيناء بما يراعي التنمية المستدامة للتجمع، حيث يعتبر تجمع سكاني زراعي متكامل ومزود بكل الخدمات، من مياه وكهرباء وجرى توصيل شبكات الري للأراضي، إلى جانب وجود مدرسة ومركز شباب ووحدة صحية داخل كل تجمع لخدمة المواطنين.

7 تجمعات تنموية في طور سيناء

وقال السكرتير العام إن إجمالي التجمعات البدوية المخصصة للمحافظة 7 تجمعات في طور سيناء، يوجد 2 تجمع في وادي أسيلا وعريق، وآخر بمنطقة سهل القاع، وسانت كاترين يوجد بها تجمع وحيد، أما مدينة رأس سدر فاستحوذت على نصيب الأسد بـ4 تجمعات في السحيمي وأبوجعدة والريينة والنهايات.

وتابع أن التجمعات التنموية تضم 591 منزلا، مساحة المنزل الواحد 175 مترا، مكون من طابق واحد، وجرى تزويدها بكل الخدمات والمرافق وآبار المياه إضافة إلى مسجد ومدرسة ومركز شباب.

مواعيد استلام التجمعات

وكشف اللواء أيمن الشريف أنه جرى وضع تحديد موعد تسليم التجمعات التنموية، حيث يتم غدا تسليم تجمع «الحمة»، وتجمع «السحيمي» الأحد المقبل، وتجمع «وادي السعال» في سانت كاترين الأربعاء المقبل، وتجمع «أسلا وعريق» 3 سبتمبر، وتجمع «سهل القاع» يومي 5 و6 سبتمبر.